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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 17:16
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Marius Sumudica: Yönetim yeni sözleşme teklif etmedi, buradan gitmek istemiyorum

Marius Sumudica: Yönetim yeni sözleşme teklif etmedi, buradan gitmek istemiyorum

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendisinin Gaziantep’ten ayrılacağı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi.

Kulüpten hiçbir yöneticinin kendisi ile ilgili kontrat teklifinde bulunmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, kontratı beklediğini ve beklenti içerisinde olduğunu ifade etti.

"YÖNETİM YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETMEDİ, BURADAN GİTMEK İSTEMİYORUM"

Sumudica, ”Şehrimize mesajım var. Kulüpten hiçbir yönetici benimle ilgili kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de bu kontratı bekliyorum, beklentilerim var. Buradan herkesin bilmesi gereken bir şey var ben buradan gitmek istemiyorum. Taraftarlarımızda yanlış bilgi var. Benim gitmek istediğimi düşünüyorlar. Ben bu şehirden ayrılmak istemiyorum ben burada çok mutluyum yanlış bilgilere nokta koymak istedim” dedi.

"TAKTİKSEL OLARAK NE İSTEDİYSEM YAPTILAR"

3-1 galip ayrıldıkları maç ile ilgili de oyuncularını kutlayan Sumudica, taktiksel olarak takımın tüm her şeyi yerine getirdiğini vurguladı.

Galip gelip yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Sumudica, “Çok önemli iki şey var. Oyuncularım bugün yürekleri ile oynadılar. Taktiksel olarak ne istediysem yaptılar. Talimatlarımı yerine getirdiler ve kazandık. Rakibin topla oynama isteğini biliyorduk. Rakibin topla oynamasına izin verip kontra atak bekledik. Bu ataklardan istediğimizi alıp galip geldik.

"HERHALDE ALANYASPOR'A 3 GOL ATAN TEK TAKIM BİZİZ"

Herhalde rakibimiz Alanya’ya 3 gol atan tek takım biziz. 24 maçtır rakip ağları sarsıyoruz. Boş geçtiğimiz maç yok. 2020 yılının son maçıydı bu galibiyeti taraftarımıza ve şehre armağan ediyoruz. Umarım bu galibiyet serisi devam eder. Çok fazla fırsat yakaladık rakip bizden daha az fırsat yakaladı. İyi bir dönemdeyiz çok fazla maç kazandık. Geçen seneden daha fazla puan topladık” diye konuştu.

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