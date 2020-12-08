Marius Sumudica, Suudi Arabistan'a geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon başında takımın başına getirilen ve başarılı işler yapan Rumen teknik adam Sumudica'ya kırmızı siyahlı takımdan şu ana kadar yeni kontrat önerilmemesi ve bir girişimde de bulunulmaması dikkat çekerken Sumudica'nın ise kendisiyle irtibata geçen bazı Suudi Arabistan takımlarına görüşmek için devre arasını beklemeleri konusunda görüş belirttiği bildirildi.
Arabistan ligi takımlarından şampiyonluğa oynayan Shabab başta olmak üzere ismi gizli tutulan 2 takımın daha ilgilendiği ve Sumudica'nın Gaziantep FK'nın kendisine bakış açısına göre karar vereceği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Diego Armando Maradona'nın ani vefatı herkesi yasa boğarken çıkan yeni detaylar herkesi duygulandırdı. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Maradona'nın vefat etmeden önce Buenos Aires'te 50 ihtiyaç sahibi aileye baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi.
Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Edgar Le'ye Fransa'dan talip çıktı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, dün yapılan antrenmana da katılmadı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.
Fransız yıldız Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Manchester United kariyerinin bittiğini söyledi. 27 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun adı eski kulübü Juventus ile anılıyor.
Genç teknik adam Fenerbahçe ile dış sahada yakaladığı başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Erol Bulut, Sarı-Lacivertli takımda görev yapan Otto Baric ve Daum'dan sonra bir ilke imza attı. İlk 6 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen Bulut, tam 16 puanı hanesine yazdırdı.