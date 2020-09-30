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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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Marius Sumudica: 'Menajerler rüşvet teklif etti'

Marius Sumudica: 'Menajerler rüşvet teklif etti'

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AKŞAM

Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica'dan şok açıklamalar! "Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin euro teklif etti."

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nün Teknik Direktörü Marius Sumudica, transferi gündeme gelen bir oyuncuya onay vermesi şartıyla kendisine 50 bin euro rüşvet teklif edildiğini duyurdu. Sumudica, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer konularında çok dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, yaşadığı bir hadiseyi aktardı.

"BUNUN SORUMLULUĞUNU NASIL ALIRIM?"

“Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye’den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin euro teklif etti” diyen Rumen çalıştırıcı, “Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. ‘Çünkü son sözü sen söylüyorsun’ dediler. Benim için kolay olurdu. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Ben onu buraya nasıl getiririm, bunun sorumluluğunu nasıl alırım?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gaziantep Asbaşkanı Müslüm Özmen, “Böyle bir olay varsa ilk önce yönetime bildirilmeliydi. Bu işin takibini sonuna kadar yapacağız. Bilgileri de paylaşacağız.” diye konuştu.

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