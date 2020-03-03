Marius Sumudica: Kusura bakmasınlar ama golleri ben atamam

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Göztepe ve Başakşehir maçlarında çok fazla fırsat yakaladık ama bu fırsatları değerlendiremedik." dedi.
Medipol Başakşehir'in kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Rakibimiz uzaktan şutlarla golleri buldu. Bizden daha az pozisyona girdiler. Futbolda biliyorsunuz, gol atamazsanız yersiniz. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimizi bunalttık, rakip oyunculardan bazıları benimle konuştu, 'İlk yarı golü bulsaydınız, maçı koparabilirdiniz' gibi yorumlar yaptılar. Futbolda gol atmanız gerekiyor, gol atmazsanız, puan alamazsanız. Ben de saha içerisine giremiyorum. Ben oyuncuları hazırlamakla görevliyim, hazırlıyorum, gol atmak için sahaya sürüyorum. Bu takım güzel futbol oynuyor ama ben gol atamam. Defans oyuncusu hata yaptığında telafisi yok ama forvet golü kaçırdığında oyun devam ediyor."
Hafta için Avrupa’da tur atlayan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.
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