Marius Sumudica: Biraz canım sıkkın, 2 puanı bıraktık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, rakiplerinden iyi oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biraz canım sıkkın, 2 puanı bırakarak gidiyoruz. Beto çok iyi maç çıkardı. Bazı pozisyonlarda hakem penaltı verebilirdi. Hakem hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok, maç bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık. Rakip takımın taraftarını da tebrik ediyorum. Bu taraftarı hak ediyor bu takım. Göztepe, bu taraftarla Avrupa'yı hak ediyor."