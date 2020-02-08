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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 20:35
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 20:35

Marius Sumudica: Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok

Marius Sumudica: Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Verilen penaltıya isyan eden Rumen teknik adam, "İlk yarıda iyi oynadık ama ikinci yarıda anlaşılmayan bir karar ve penaltı. Bu maç benim ağzımda değişik bir tat bıraktı ve anlayamadım. VAR için artık kesin bir görüşüm var! VAR futbolu mahvediyor" dedi.

Pozisyonun penaltı olmadığını kaydeden Sumudica, "Sebebini anlayamıyorum. Fenerbahçe maçında iptal edilen golümüz, G.Birliği maçında tekrar edilmesi gereken penaltı ve bugün! Oyuncum kolunu açmamış ama penaltı verdi. Onlara kolay veriyorlar." diye konuştu.

Gökhan Gönül'ün, Kenan Özer ile olan pozisyonunda penaltı olduğunu hakeme söylediğini de vurgulayan deneyimli antrenör, "Gökhan Gönül'ü tebrik ederim, bu kadar dürüstçe penaltı olduğunu söylüyor ama hakemin umurunda değil. Kenan Özer cezalı duruma düştü ve haftaya yok. Bırakın sahada iyi oynayan kazansın! VAR bu şekilde devam edebilecek mi? Çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI YOK"

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemi eleştirerek, "İki takım da bu maçın düdüğü çalana kadar kararları kendileri veremedi. Beşiktaş'ın hak etmediğini söylemek istemiyorum, tebrik ediyorum. Bugüne kadar şüpheli pozisyonda hakemin bizim lehimize kararlarını verdiğini ve böyle üç puan aldığımızı hatırlamıyorum." dedi.

Maçta iki pozisyona değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güray'ın pozisyonunda oyuncumuzun kolu vücuduna yapışık. Öyle zıplıyor, kolu açık değil. 3 dakika süren VAR incelemesi penaltı kararı veriliyor. Beşiktaş'ın bu şekildeki pozisyonlara ihtiyacı yok. İyi hocaları var, iyi saha, iyi takım. Hakemlerin desteğine ihtiyacı yok."

"TÜRK FUTBOLUNU MAHVEDECEK"

Bir hafta boyunca maça hazırlandıklarına dikkati çeken Sumudica, "Hakem oyunun dengesini bozarsa, kararlar rakip takım lehine olursa ne yapmam gerekiyor? Gaziantep orta sıralarda, Avrupa mücadelesi var. Küme düşmemeye oynuyor. Bizim maçlarımız bu şekilde mi oynanacak. VAR'ın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum, yoksa Türk futbolunu mahvedecek. Neden Kenan'ın pozisyonunda VAR'a gidilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

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