  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Mario Mandzukic para yüzünden Türkiye'ye gelmedi

Mario Mandzukic para yüzünden Türkiye'ye gelmedi

Paylaş

AKŞAM

Hırvatlar, Mario Mandzukic'in Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeme nedeninin para olduğunu yazdı.

Hırvat basını Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için temasta bulunduğu Hırvat golcü Mandzukic’in de teklifleri kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle kabul etmediğini duyurdu.

LOKOMOTİF MOSKOVA'YLA GÖRÜŞÜYOR

Haberde, bonservisi elinde olan Hırvat golcünün Türkiye’de Beşiktaş ve başka bir Türk ekibinden teklif aldığı ancak maaşların aksaması nedeniyle kabul etmediği belirtildi. Mandzukic’in Lokomotif Moskova’yla görüştüğü de bildirildi. 

Domagoj Vida evine dönüyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Güneş'ten Kaan Ayhan'a sosyal medya tepkisi
Güneş'ten Kaan Ayhan'a sosyal medya tepkisi

Güneş'ten Kaan Ayhan'a sosyal medya tepkisi

Yeni transferlerin forma giydiği maçta F.Bahçe 3-2 galip
Yeni transferlerin forma giydiği maçta F.Bahçe 3-2 galip

Yeni transferlerin forma giydiği maçta F.Bahçe 3-2 galip

Kaan Ayhan aday, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Kaan Ayhan aday, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Kaan Ayhan aday, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Wenger'den Mesut Özil'i anlama rehberi!
Wenger'den Mesut Özil'i anlama rehberi!

Wenger'den Mesut Özil'i anlama rehberi!

Arsenal'ın eski teknik patronu Arsene Wenger, kulüpte tartışmalara sebep olan Mesut Özil hakkında konuştu.

Milliler, Rusya maçına hazır
Milliler, Rusya maçına hazır

Milliler, Rusya maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Moskova'da Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

'Geçen seneki Mert Hakan'ı izlettireceğim'
'Geçen seneki Mert Hakan'ı izlettireceğim'

'Geçen seneki Mert Hakan'ı izlettireceğim'

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında 1 gol kaydeden sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi
Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi

Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi

Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçının 70. dakikasında Sarı-Kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao, Twente'de kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun sert faulü sonrası milli futbolcumuza tokat attı! Bu gelişme üzerine Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.

Sadık: Formayı almak için fırsat bekliyorum
Sadık: Formayı almak için fırsat bekliyorum

Sadık: Formayı almak için fırsat bekliyorum

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar, 3-2 sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak
Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak

Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak

Forvet takviyesi için yaz transfer döneminin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan Nikola Kalinic'in Siyah-Beyazlılara transferinin neden yattığı ortaya çıktı! Hırvat golcü 2,5 milyon euro maaşa ek olarak; 1,5 milyon euro imza parası, maç başı 3 bin euro, 10'un üzeri her gole 5 bin euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro, Türkiye Kupası şampiyonluğu için 500 bin euro, 5 business uçak bileti, ev, telefon ve iki özel araç talep ettiği ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.