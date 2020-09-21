Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'ya transfer oluyor

Al-Duhail ile yollarını ayıran, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan tecrübeli golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine transfer olmak üzere.

Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Mario Mandzukic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mario Mandzukic, eski kulübü Al-Duhail ile sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu pozisyonunda olduğu için birçok kulübün radarına girdi. Mario Mandzukic'e Roma, Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.



MANDZUKİC, LOKOMOTİV MOSKOVA'NIN ŞARTLARINI KABUL ETTİ



Mandzukic için Rus ekibi Lokomotiv Moskova deyim yerindeyse atağa kalktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Mandzukic'in çok yakın bir zamanda Lokomotiv Moskova'nın sunduğu şartları kabul ettiğini ve görüşmelerin yakın zamanda olumlu sonuçlandığını öne sürdü.

LOKOMOTİV MOSKOVA KAÇ YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ?



Lokomotiv Moskova, Mario Mandzukic için 2 yıllık kontrat ve yıllık da 4 milyon Euro önerdi. Uzun süredir Lokomotiv Moskova forması giyen Vedran Corluka'nın da Mandzukic'in adaptasyon sürecini kısaltabileceği ifade ediliyor.

LOKOMOTİV BU TRANSFERİ EN ÇOK İSTEYEN KULÜP



Hatırlanacağı gibi Lokomotiv Moskova'nın, Miranchuk'un ayrılmasının ardından ofansif hattı güçlendirmek istediği Rus basınında yer almıştı. Mario Mandzukic, Al-Duhail ve Juventus'un yanı sıra Atletico Madrid, Bayern Münih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb gibi takımlarda oynadı.

HIRVATİSTAN'A VEDA ETTİ



2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra 89 kez oynayıp 33 gol attığı Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti.