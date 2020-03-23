Mario Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı! Guelor Kanga'da sona gelindi

Trabzonspor John Obi Mikel'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurmayı planlıyor. Bordo-mavililerin listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Sezon başında Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu devre arasında istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Obi Mikel ile yollar ayrılınca Karadeniz Fırtınası bir kez daha Kanga için harekat başlattı. Başarılı futbolcunun Sparta Prag ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜYOR
Koronavirüs sebebiyle Guelor Kanga ile görüşmeler görüntülü şekilde yürütülüyor. Bu arada 29 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı öğrenildi. Kanga'nın kariyerini Galatasaray'da sürdüren Gabonlu vatandaşı Mario Lemina'ya bordo-mavili kulübü sorduğu öğrenildi. Lemina'nın "Trabzon tam bir futbol şehri. Oraya gidersen çok mutlu olursun. Kariyerin için önemli bir hamle olur" ifadelerini kullandığı belirtildi. Lemina'nın referansıyla Kanga transferi sona geldi.
(Sabah)
Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.
Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.
İngiliz basını, yeniden yapılanmaya gidecek Ada temsilcisinde Mourinho'nun listeyi hazırladığını yazdı. Aday isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin başarılı forveti…
Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.
John Obi Mikel'in sürpriz ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'un listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken Kanga'nın Galatasaray'da oynayan vatandaşı Mario Lemina'dan Trabzonspor'la ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Lemina'nın olumlu referansıyla birlikte Bordo-Mavililerin transferi bitirme aşamasına geldiği kaydedildi.
İngiliz basını, Trezeguet'nin, Elneny'le birlikte Beşiktaş forması giymek istediğini yazdı.