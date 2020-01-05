Mario Lemina'dan Galatasaray taraftarlarına büyük övgü: Gördüğüm en iyi taraftar grubu

AKŞAM

FOOTBALLSTORİES’e röportaj veren Lemina, çarpıçı açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, “Ligin ilk yarısı istediğimiz gibi gitmedi ama ikinci devrede arayı kapamayı umuyoruz. İstanbul çok modern bir şehir. Paris’e benziyor. Burada ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kariyerim boyunca G.Saray’daki gibi bir taraftar grubunun özlemini duydum. En sonunda birbirimizi bulduk. Hiç tartışmasız benim için 1 numaralar. Her durumda takımlarına inanılmaz bir destek veriyorlar” ifadelerini kullandı.

GÜRÜLTÜ iNANILMAZDI

Mario Lemina, “Sahamızda F.Bahçe’ye karşı derbi oynadık. Atmosfer inanılmazdı ama 0-0 berabere kaldık. Stadyumun gürültüsü inanılmazdı. 3 yıl önce de G.Saray beni istemişti ve bu sezon işler resmiyete döküldü. Hayatım boyunca her şeyi futbol sayesinde tanıdım. 3-4 dil öğrenmek için fırsata sahip olacağımı bilmiyordum. Sanırım bütün Netflix’i izledim! Sosyal medyayı ilk başlarda ihmal etmiştim ama şimdi profesyonelce kullanıyorum. Bana yazılan her şeyi okuyorum” yorumunu yaptı.

FUTBOLUN iÇiNDE KALACAĞIM

Yıldız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 26 yaşındayım ve hala gencim. Ama yaklaşık 2 yıldır kariyerimin ardından neler yapabileceğimi düşünüyorum. Bir şekilde futbolun içinde kalmak istiyorum. Çünkü bugün sahip olduğum her şeyi futbol sayesinde elde ettim. Yeni yılda ilk olarak herkese sağlık diliyorum. Çünkü en önemli şey budur. Sabah kalktığımda ilk olarak ailemin fotoğraflarına bakıyorum. Sonrasında genel olarak Instagram’da tur atıp yorumları okuyorum.”