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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:59
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:59

Mario Lemina, Southampton'a resti çekti: Bırakın Galatasaray'da kalayım

Mario Lemina, Southampton'a resti çekti: Bırakın Galatasaray'da kalayım

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Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda tutmak istediği Mario Lemina, kulübü Southampton'a “Galatasaray'da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray'da kalayım” resti çekti.

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan ve 10 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Galatasaray, kemik kadroyu korumak istiyor.

Fatih Terim, en kilit üçlü olarak Lemina, Onyekuru ve Seri’yi görüyor. Terim’in özellikle 26 yaşındaki Lemina’nın mutlaka takımda kalması yönünde rapor vermesi üzerine yönetim harekete geçti. Sezon başında kiralık kadroya katılan Gabonlu futbolcunun satın alma opsiyonu 16 milyon Euro. Mevcut kriz ortamında Galatasaray’ın bu rakamın yarısını dahi ödemesi zor gözüküyor. Dolayısıyla Cim Bom, 1 sene daha Lemina’yı kiralamak amacında. Fakat kulübü Southampton oyuncusunu satmaktan yana. İşte tam da bu aşamada Lemina’nın devreye girdiği ve İngiliz ekibinden kolaylık istediği öğrenildi.

Yüksek teklif gelmezse...

Lemina’nın kulübüyle görüşüp, “Galatasaray’da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray’da kalayım” talebinde bulunduğu belirtildi. Başarılı orta sahanın bu tavrı ibreyi şimdilik Cim Bom’a çevirirken, Southampton yüksek bir teklif almazsa, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Lemina’yı 1 yıl daha Aslan’a kiralayabilir.

(Fanatik)

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Mario Lemina resti çekti
Mario Lemina resti çekti

Mario Lemina resti çekti

Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda tutmak istediği Mario Lemina, kulübü Southampton'a “Galatasaray'da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray'da kalayım” resti çekti.
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