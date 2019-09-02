Galatasaray, Mario Lemina'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Southampton'da forma giyen Mario Lemina'nın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

MARIO LEMINA KİMDİR?

26 yaşında Gabonlu futbolcu ön libero ve orta sahanın göbeğinde forma giyebiliyor.

Fransa'nın Lorient takımının altyapısında yetişen Lemina, fiziğiyle ve dinamikliğiyle dikkat çekmişti. 2013 yılında sergilediği performansla 4 milyon Euro bonservis karşılığında Marsilya'ya transfer olan Lemina, 2015 yılında da Juventus'a kiralanmıştı.

Kiralıktan geri döndükten sonra 9,80 milyon Euro transfer bedeliyle Juventus'a tranfer olan Lemina, bir yıl sonra da 17 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin yolunu tutmuş ve Southampton forması giymeye başlamıştı.

Lemina, geçtiğimiz yıl takımıyla 21 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti ve 1 de asist yaptı.

GALATASARAY, ANDONE'Yİ DE AÇIKLADI

Galatasaray, forvet bölgesinde Falcao'dan sonra Florin Andone'yi de transfer etti. Sarı Kırmızılılar KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.