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  3. Mario Gomez'in golü Stuttgart'a yetmedi

Mario Gomez'in golü Stuttgart'a yetmedi

Mario Gomez'in golü Stuttgart'a yetmedi

Bundesliga'nın 32. haftasında Hertha Berlin ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Hertha, Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti ve rakibini ateş hattında bıraktı.

Hertha Berlin'e galibiyeti getiren golleri 40'da Ibisevic, 45'te Duda ve 67'de Kalou'dan geldi. Stuttgart'ın tek golünü 70. dakikada Mario Gomez attı. Gomez, bu sezon 7. golünü kaydetti.

Bundesliga'da Schalke, 1 puan alırsa Stuttgart'ın play-out oynaması kesinleşecek. 24 puan ile 16. sırada bulunan Stuttgart ile 15. Schalke'nin arasında 6 puanlık fark bulunuyor.

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