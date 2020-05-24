Mario Balotelli'de avantaj Galatasaray'da

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki flaş isimlerden Mario Balotelli'nin takımı Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DataSport ve CalcioMercato'ya göre Mario Balotelli, sezon sonunda Brescia ile yollarını ayırmaya hazırlanırken İtalyan golcünün serbest bırakılma ihtimalinin olduğu da belirtiliyor.
Fransa'daki Nice ve Marsilya maceraları sonrası evine dönen Balotelli, Brescia'da istediği ortamı yakalayamadı. 19 maçta 5 gollük performansının yanı sıra Başkan Cellino ile sorunlar yaşamaya başladı.
Mario Balotelli, evde sürdürdüğü antrenmanları sonrası takımla çalışmalara geri döndü. Kendisini eleştirenlere tepki gösteren oyuncu, takımdan ayrılmak için sezon sonunu bekliyor.
Sözleşmesini feshetme ihtimali bulunan oyuncunun yeni durağı için ise Türkiye'nin öne çıktığı belirtiliyor. Galatasaray'ın transferde avantajlı taraf olduğu aktarılırken Brezilya'dan da Botafogo, Flamengo ve Vasco da Gama'nın ilgisinden bahsediliyor.
(Fanatik)
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mario Balotelli için Brezilya ekipleri devreye girmesine rağmen Galatasaray, transferde avantajlı taraf olarak gösteriliyor.
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