Mario Balotelli'de avantaj Galatasaray'da

SPOR GÜNDEMİ

Mario Balotelli Galatasaray'a geliyor Mario Balotelli Galatasaray'a geliyor Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mario Balotelli için Brezilya ekipleri devreye girmesine rağmen Galatasaray, transferde avantajlı taraf olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe cephesinden Obradovic açıklaması Fenerbahçe cephesinden Obradovic açıklaması Fenerbahçe Beko'da genel menajer Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic ile Fenerbahçe arasındaki olası kontrat görüşmelerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı ve kontrat görüşmeleri için tek şartın Fenerbahçe'nin gelecek adına sunacağı somut fikirler olduğunu aktardı.

Spor camiasından bayram mesajları Spor camiasından bayram mesajları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Avrupa kulüplerinden bayram mesajları Avrupa kulüplerinden bayram mesajları Avrupa'nın önemli kulüpleri, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlamayı ihmal etmedi.

Arda 'Kurban' bayramını kutladı! Arda 'Kurban' bayramını kutladı! 19 Mayıs'ta bayramları karıştıran ve sosyal medyada eleştirilen Arda Turan, Ramazan Bayramı mesajında "Kurban Bayramınız mübarek olsun" diyerek göndermede bulundu.

Uğurcan Çakır'dan transfere son nokta Uğurcan Çakır'dan transfere son nokta Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, takım olarak gerçekleştirmek istedikleri hedeflerin bulunduğunu belirterek, büyük takımlarla isminin anılmasının çok güzel bir duygu olduğunu ancak her şeyin bir sırası olduğunu söyledi.