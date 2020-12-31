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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 07:36
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Mario Balotelli çıktığı ilk maçta gol attı

Mario Balotelli çıktığı ilk maçta gol attı

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Serie B ekiplerinden Monza'ya transfer olan Mario Balotelli çıktığı ilk maçta gol attı.

Geçtiğimiz aylarda Serie B ekibi Monza'ya imza atan Mario Balotelli ilk maçına çıktı.

Monza'nın ligde Salernitana'yı konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Balotelli, 4. dakikada golle buluştu. Yıldız golcünün Serie B kariyeri golle başladı.

Monza karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng de 77 dakika sahada kaldı.

Serie A'ya yükselme mücadelesi veren Monza ligde ikinci sırada yer alıyor.

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