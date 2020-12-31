Geçtiğimiz aylarda Serie B ekibi Monza'ya imza atan Mario Balotelli ilk maçına çıktı.
Monza'nın ligde Salernitana'yı konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Balotelli, 4. dakikada golle buluştu. Yıldız golcünün Serie B kariyeri golle başladı.
Monza karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng de 77 dakika sahada kaldı.
Serie A'ya yükselme mücadelesi veren Monza ligde ikinci sırada yer alıyor.
Serie B ekiplerinden Monza'ya transfer olan Mario Balotelli çıktığı ilk maçta gol attı.
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