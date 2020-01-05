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  3. Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor

Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor

Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor

Galatasaray yönetimi Mariano'nn sözleşmesinin feshi için Brezilyalı futbolcuun menajeriyle görüşecek.

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Marcelo Saracchi ve Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir yandan yollarını ayıracağı futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray yönetimi, Mariano'nun menajeriyle sözleşmenin feshi konusunda görüşecek. 

Mariano'nun menajeri Antalya maçı öncesinde yapılan davetin ardından yönetimle masaya oturmak için İstanbul'a geliyor.  Sarı kırmızılı yönetim Brezilyalı oyunun sözleşme feshi için görüşme yaparak yolları ayırmayı planlıyor.

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Mariano'nun menajeri ile yarın görüşme yapılacak.

(Futbol Arena)


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