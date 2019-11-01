Mariano'dan ayrılık açıklaması: Eğer istenmiyorsam, Galatasaray'dan ayrılabilirim

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünden düşen Brezilyalı savunmacı Mariano'yla ilgili flaş gelişme yaşandı.

Menajeri ile görüşen ve takım bulmasını isteyen Sambacı'nın yakın çevresine, "Eğer istenmiyorsam, Galatasaray'dan ayrılabilirim. Bonservisimi verirlerse hiçbir problem çıkarmam. Başka bir takıma gitmem için bonservisim elimde olmalı. Kalırsam da elimden geleni yapmaya devam ederim" dediği belirtildi.

Brezilyalı oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 müsabakada gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

(Star)