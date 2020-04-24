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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 22:18
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 22:18

Mariano'dan açıklama geldi! Galatasaray'da kalacak mı?

Mariano'dan açıklama geldi! Galatasaray'da kalacak mı"

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano, sözleşmesini uzatabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano, ülkesine dönmek istediğini ancak Galatasaray ile sözleşme uzatmak için de görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

ESPN'e konuşan Mariano, eski Fenerbahçeli Cristian Baroni'nin de olduğu yayına katılıp, "Brezilya'dan ayrılalı 9 yıl oldu. Ailem artık Brezilya'ya dönmemiz gerektiğini düşünüyor. Ben de ülkeme dönmemin iyi olacağını düşünüyorum. Ancak, menajerim Galatasaray ile görüşme haline olduğunu ve sözleşmemin uzatılabileceğini söyledi. Belki de uzatırız. Bekleyip görelim." dedi.

TEKLİF YAPAN KULÜPLERİ AÇIKLADI

Brezilya'dan teklif aldığını da söyleyen Mariano, "Fluminense ile görüştük. Palmeiras, Santos, Sao Paulo teklif yaptık. Ayrıca, Atletico Mineiro da var." dedi.

Brezilyalı oyuncu, "Sözleşmem bittiğinde yeni bir kulüp bulmak kolay olacaktır. Çünkü, bir bonservis bedeli gerekmiyor. Benim pozisyonumda bazı kulüplerin sıkıntılı olduğunu biliyorum. Fluminense'den ayrıldığımdan bu yana Brezilya'ya dönmek için çok fırstım oldu. Şu an için hangi kulübe daha sıcak baktığımı ise söylemek istemiyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

"KALMAK DA BİR SEÇENEK"

Mariano, "Evet, Brezilya'ya dönmeyi istiyorum. Ancak, asla neler olacağını bilemezsiniz. Avrupa'da da güzel günlerim oldu ve kalmak da elbette bir seçenek." diyerek konuşmasını noktaladı.

2017 yazında 4.5 milyon euro bonservisle Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, bu sezon 32 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

(Sporx)

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