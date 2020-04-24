Mariano uzatabilir

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano hakkında menajeri açıklamada bulundu.

AKŞAM

Robalinho, “Galatasaray şampiyonluk için mücadele ediyor. Mariano ile sözleşme yenileyebilirler. Böyle bir sinyal var. Şampiyon olurlarsa kasaya doğrudan 20 milyon euro girecek. Mariano, Brezilya’ya dönmeye de sıcak bakıyor. Atlético Mineiro’daki Sampaoli faktörü değerli” dedi.



TELLES BEREKETİ

Öte yandan İngiliz basını, Chelsea’nın Alex Telles’i PSG’ye kaptırdığını iddia etti. Telles’in Porto’dan Fransız ekibine 25 milyon euroya geçeceği vurgulandı. G.Saray, bu transferden yüzde 10 pay alacak. Yasal paylar da düşüldüğünde kasaya 1.5 milyon euro civarında bir para girecek.

