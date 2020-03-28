Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesinin basınına liglerin ertelenmesi, koronavirüs salgını ve transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FOX Sports Brezilya'ya konuşan Brezilyalı oyuncu, "Rafinha gelmeden önce Flamengo'dan teklif almıştım. Benimle temasa geçtiler. Ama bir B planları vardı ve daha sonra Rafinha'dan yana seçim yaptılar. Rido de Janeiro'da 3 yıl yaşadım, muhteşem bir şehir. Gelecek olan teklifleri gözden geçirmek zorundayım. Ailem için... Tekliflere açığım."dedi.

"ÜLKEME DÖNMEK İSTEDİM AMA..."



"Brezilyaya dönmek istememe rağmen Türkiyeden ayrılamadım. Fransa'dan ve İspanya'dan arkadaşlarım var. Kulüpleri onlara isterlerse ülkelerine gidebilecekleri ya da kalabileceklerini söyledi.

"ÇOK GEÇ ASKIYA ALINDI"



Türkiye'de ligler koronavirüsten dolayı çok geç askıya alındı. Geçen haftaya kadar burada oynamaya devam ediyorduk. Diğer liglerle arasında iki hafta var neredeyse."

32 MAÇ 5 ASİST



Bu sezon Galatasaray ile 32 maçta sahaya çıkan savunma oyuncusu 5 asist kaydetti.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Mariano'nun sarı-kırmızı takım ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.