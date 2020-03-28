FOX Sports Brezilya'ya konuşan Brezilyalı oyuncu, "Rafinha gelmeden önce Flamengo'dan teklif almıştım. Benimle temasa geçtiler. Ama bir B planları vardı ve daha sonra Rafinha'dan yana seçim yaptılar. Rido de Janeiro'da 3 yıl yaşadım, muhteşem bir şehir. Gelecek olan teklifleri gözden geçirmek zorundayım. Ailem için... Tekliflere açığım."dedi.
"ÜLKEME DÖNMEK İSTEDİM AMA..."
"Brezilyaya dönmek istememe rağmen Türkiyeden ayrılamadım. Fransa'dan ve İspanya'dan arkadaşlarım var. Kulüpleri onlara isterlerse ülkelerine gidebilecekleri ya da kalabileceklerini söyledi.
"ÇOK GEÇ ASKIYA ALINDI"
Türkiye'de ligler koronavirüsten dolayı çok geç askıya alındı. Geçen haftaya kadar burada oynamaya devam ediyorduk. Diğer liglerle arasında iki hafta var neredeyse."
32 MAÇ 5 ASİST
Bu sezon Galatasaray ile 32 maçta sahaya çıkan savunma oyuncusu 5 asist kaydetti.
SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Mariano'nun sarı-kırmızı takım ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesinin basınına liglerin ertelenmesi, koronavirüs salgını ve transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm ülkeler tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ara verdiler. Bu durumun tek istinası ise Belarus... Bu ülkede maçlar hala devam ediyor, üstelik de seyircili bir şekilde.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Koronavirüs'ten en çok etkilenen kulüp olan İspanya'nın Valencia takımında vaka sayısının 10'u futbolcu olmak üzere 25'e yükseldiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.
Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen önemli isimleri nedeniyle kadroda bir revizyon yaşayan Brugge'ün eski oyuncularını takıma katma çabasıyla Galatasaray'dan Ryan Donk'un peşine düşebileceği iddia edildi.