Mariano: Galatasaray geçen sene beni Flamengo'ya göndermedi

Geçtiğimiz yaz Flamengo'dan teklif aldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce, bana teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray, bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı, bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Internacional de Rodinei'yi almadan beni istemişti." ifadelerini kullandı.
Mariano, Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra gittiği Atletico MG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı.
Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yabancı ortağa karşı. Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketi ile ortaklık anlaşmasında sona gelmesi toplam 12 milyar TL borcu olan 4 büyüğün böyle bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı sorularını akıllara getirdi. Kulüplerin Divan Kurulu yetkilileri böyle bir satışı imkansız olarak yorumladı.
Beşiktaş, sağ bek transferi için çok önemli iki isimle görüşmelerini sürdürüyor. Roma'nın sağ bek Santon'dan bonservis istemesi, Beşiktaş'ı alternatiflere yönlendirdi. Nazım Sangare'ye takas önerisi yapıldı. Linnes'e de “Bonservisini al gel, biz anlaşırız” garantisi verildi.