Marcus Berg yarın Türkiye'ye gelip Trabzonspor'a imza atacak

Karadeniz temsilcisinin, uzun süredir görüşme halinde olduğu İsveçli golcü Marcus Berg’te sona yaklaştığı ileri sürüldü. İsveç basınında yer alan haberlerde, Bordo-Mavililer’den yıllık 1.8 milyon euro isteyen 32 yaşındaki santrforun indirime gittiği ve 1.4 milyon euro ve başarı bonuslarına razı olduğu detayların konuşulduğu yazıldı. Berg’in Trabzonspor tarafından imzaya davet edildiği , bir aksilik olmadığı takdirde golcünün yarın Türkiye’ye gideceği belirtildi. Bu arada özel işleri nedeniyle rötar yapan Arjantinli stoper Campi’nin de yarın Trabzon’da kontrolden geçip imza atacağı vurgulandı.

(Star)