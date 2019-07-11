Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6693
  • 6,405
  • 257.819
  • 98585.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Marcus Berg yarın Türkiye'ye gelip Trabzonspor'a imza atacak

Marcus Berg yarın Türkiye'ye gelip Trabzonspor'a imza atacak

Marcus Berg yarın Türkiye'ye gelip Trabzonspor'a imza atacak

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Denizlispor’a kaptırdığı Rodallega’nın yerini doldurmaya çok yaklaştı.

Karadeniz temsilcisinin, uzun süredir görüşme halinde olduğu İsveçli golcü Marcus Berg’te sona yaklaştığı ileri sürüldü. İsveç basınında yer alan haberlerde, Bordo-Mavililer’den yıllık 1.8 milyon euro isteyen 32 yaşındaki santrforun indirime gittiği ve 1.4 milyon euro ve başarı bonuslarına razı olduğu detayların konuşulduğu yazıldı. Berg’in Trabzonspor tarafından imzaya davet edildiği , bir aksilik olmadığı takdirde golcünün yarın Türkiye’ye gideceği belirtildi. Bu arada özel işleri nedeniyle rötar yapan Arjantinli stoper Campi’nin de yarın Trabzon’da kontrolden geçip imza atacağı vurgulandı.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
<p>Adana´da bir kadın otobüs şoförünün yolcu alırken gülümseten misafirperverliği sosyal medyada gün

Adana´da Kadın Otobüs Şoföründen İlginç Yolcu Karşılaması

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ASELSAN yaptı, Başbakan tanıttı

Emekliye ek ödeme müjdesi! İade 2 kat olacak