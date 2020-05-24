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  • Marco Branca: 2008'de Lionel Messi'ye teklif yaptık ama Barcelona'dan ayrılmak istemedi
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 20:08
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Marco Branca: 2008'de Lionel Messi'ye teklif yaptık ama Barcelona'dan ayrılmak istemedi

Marco Branca: 2008'de Lionel Messi'ye teklif yaptık ama Barcelona'dan ayrılmak istemedi

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Inter'in eski sportif direktörü Marco Branca, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'yi transfer etmek için yaptıkları girişimlerde başarıya ulaşamadıklarını söyledi.

Arjantinli oyuncunun önceliğinin para olmadığını belirten yönetici, "2008 yılında Messi'yi transfer etmek için girişimler yaptık, hatta çok iyi teklifte bulunduk ancak Barcelona'dan ayrılmak istemedi. Onun önceliği para değildi, Barcelona'nın onun için yaptıklarına minnettar." ifadelerini kullandı.

"O TARİHİN EN İYİSİ"

Inter'in o dönem başkanı olan Massimo Moratti de, "O her takımın rüyası ancak Barcelona'dan ayrılmayacak. Tarihin en iyi futbolcusu" dedi.

Rekorların adamı 32 yaşındaki Lionel Messi'nin kariyerinde 6 Ballon d'Or ödülü bulunuyor.

(Sporx)

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'Messi için çok iyi teklif yaptık ama Barça'dan ayrılmak istemedi'

Inter'in eski sportif direktörü Marco Branca, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'yi transfer etmek için yaptıkları girişimlerde başarıya ulaşamadıklarını söyledi.
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