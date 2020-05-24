Marco Branca: 2008'de Lionel Messi'ye teklif yaptık ama Barcelona'dan ayrılmak istemedi

Arjantinli oyuncunun önceliğinin para olmadığını belirten yönetici, "2008 yılında Messi'yi transfer etmek için girişimler yaptık, hatta çok iyi teklifte bulunduk ancak Barcelona'dan ayrılmak istemedi. Onun önceliği para değildi, Barcelona'nın onun için yaptıklarına minnettar." ifadelerini kullandı.
"O TARİHİN EN İYİSİ"
Inter'in o dönem başkanı olan Massimo Moratti de, "O her takımın rüyası ancak Barcelona'dan ayrılmayacak. Tarihin en iyi futbolcusu" dedi.
Rekorların adamı 32 yaşındaki Lionel Messi'nin kariyerinde 6 Ballon d'Or ödülü bulunuyor.
(Sporx)
Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından bu görev için arayışlarını sıklaştırmış; Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel isimler ön plana çıkmıştı. Son iddia ise Hollanda basınından geldi. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Sarı-Lacivertlilerdeki günlerine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
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Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile deplasmanda karşı karşıya gelen Leipzig, rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
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Inter'in eski sportif direktörü Marco Branca, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'yi transfer etmek için yaptıkları girişimlerde başarıya ulaşamadıklarını söyledi.