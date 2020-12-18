Marcelo Saracchi: Sahanın küçük olmasının avantajını kullandılar

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"SAHANIN KÜÇÜK OLMASININ AVANTAJINI KULLANDILAR"

Karşılaşmayı değerlendiren Saracchi, "İstediğimiz sonucu alamadık, kazanmak için gelmiştik. Yüzde 100 bahane değil ama sahanın küçük olması, rakibin buna alışkın olması, geriye yaslanan bir takımın daha rahat sahayı kapatması etkiliydi.

"KÖTÜ OYNAMADIK"

Biz son vuruşlarda, son paslarda daha etkili olabilirdik. 2. yarının başında yediğimiz gol konsantrasyon eksikliğinden oldu. Kötü de oynamadık, kazanmak için her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.



"ELİMDEN GELENİ YAPTIM AMA YÜZDE 100 DEĞİLİM"

Kendi performansı için de konuşan Uruguaylı, "Kısa aralıkta 2 sakatlık geçirdim. Üst üste gelen 2 sakatlık performansımı da etkiledi. Yeniden sezon başını yakalamaya çalışıyorum, zamana ihtiyacım var. Bugün de elimden geleni yaptım ama yüzde 100 değilim, ilerleyen günlerde yüzde 100 olmaya çalışacağım" dedi.