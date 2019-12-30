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  3. Galatasaray Marcelo Saracchi'yi İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdi

Galatasaray Marcelo Saracchi'yi İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdi

Galatasaray Marcelo Saracchi'yi İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdi

Galatasaray’da transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Marcelo Saracchi’yi İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirdi.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katacağı oyunculardan birini İstanbul'a getirdi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in sol bek savunucusu Saracchi'nin Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

BU SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

Uruguaylı savunma oyuncusu bu sezon resmi maçlarda RB Leipzig forması 7 kez giymiş ve 1 gol atmıştı. 1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Almanya'ya River Plate takımından transfer olmuştu.

(Fanatik)


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