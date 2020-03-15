Marcelo Saracchi: Bu yapılan büyük saygısızlık

Sarı kırmızılıların Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Beşiktaş ile seyircisiz oynanan ve 0-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var! Bu durum rakip futbolcular için de geçerli. Ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var ve Avrupa'da futbol durmuş durumda. Türkiye'de futbol oynanıyor ve böyle bir sağlık sorunu varken bu oyunun aktörlerine yapılan bir saygısızlık"