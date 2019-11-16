Marcelo Guedes: 'Beşiktaş'a dönmek isterim'

Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo Guedes'ten gelen 'Geri dönmek istiyorum' talebini düşünmeye başladı.

Beşiktaş'a menajeri aracılığıyla haber yollayan 32 yaşındaki Brezilyalı stoper, İstanbul'u özlediğini ve ailesiyle birlikte geri dönme talebini iletti. Stoperde Domagoj Vida ve Victor Ruiz gibi iki isme sahip olan ve transferde nokta atışı yapma mecburiyeti olan Beşiktaş yönetimi, bu talebi Abdullah Avcı'ya iletti.

Bu transfere sıcak bakmayan yöneticiler, Abdullah Avcı'nın 'Alalım' raporu vermesi sonrası yine de bitirmek için düğmeye basacak.

Bu sezon Lyon'daki yerini lig maçlarında kaptıran ve 5 maça çıkan Marcelo, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçın tamamında forma giydi.

Beşiktaş, Hannover'den 2 milyon euro'ya aldığı Marcelo'yu 1.5 sezon sonra 7 milyon euro karşılığında Lyon'a satmıştı.

(Sporx)