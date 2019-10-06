Marcao'nun sözlerine taraftarlardan tepki yağdı: İyi yönünden bakarsak deplasmanda 1 puan aldık

Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Kesinlikle buradan galip ayrılmak istiyorduk. Deplasman belki ama yine de hedefimiz 3 puandı. En iyi maçımız değildi, daha iyi olmalıydık. Yine de iyi yönünden bakarsak deplasmanda 1 puan aldık. Milli takım arası var önümüzde, bu arada iyi dinlenip daha iyi şekilde döneceğiz" dedi.

Kendi performansı sorulan Marcao, "Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Daha konsantreyim, daha motiveyim. İyiye gittiğimi düşünüyorum." cevabını verdi.