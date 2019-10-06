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  3. Marcao'nun sözlerine taraftarlardan tepki yağdı: İyi yönünden bakarsak deplasmanda 1 puan aldık

Marcao'nun sözlerine taraftarlardan tepki yağdı: İyi yönünden bakarsak deplasmanda 1 puan aldık

Marcao'nun sözlerine taraftarlardan tepki yağdı: İyi yönünden bakarsak deplasmanda 1 puan aldık

Galatasaray’ın stoperi Marcao, Gençlerbirliği ile 0-0 kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı savunmacının sözleri Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Kesinlikle buradan galip ayrılmak istiyorduk. Deplasman belki ama yine de hedefimiz 3 puandı. En iyi maçımız değildi, daha iyi olmalıydık. Yine de iyi yönünden bakarsak deplasmanda 1 puan aldık. Milli takım arası var önümüzde, bu arada iyi dinlenip daha iyi şekilde döneceğiz" dedi.

Kendi performansı sorulan Marcao, "Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Daha konsantreyim, daha motiveyim. İyiye gittiğimi düşünüyorum." cevabını verdi.

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