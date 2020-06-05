Marcao'nun sakatlığı sonrası Cimbom'da Lemina sürprizi

Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, savunmasının en önemli ismi olan Marcao’nun sakatlığıyla sarsıldı.

Florya’da önceki gün yapılan idmanda girdiği ikili mücadele sonrası ciddi şekilde sakatlanan Brezilyalı stoperden kötü haber geldi. MR’ı çekilen Marcao’nun sol iç yan bağlarında esneme belirlendi.

Adalesinde ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilen Marcao’nun tedavisi için 4-6 haftalık bir program düzenlenecek. Brezilyalı futbolcu; Çaykur Rizespor (D), Gaziantep, Medipol Başakşehir (D) ve Trabzonspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, yine savunmada görev yapan Luyindama’nın ağır sakatlığı yüzünden aylar önce sezonu kapatması nedeniyle Ryan Donk’u Marcao’nun yeni partneri yapmıştı. Ne var ki Marcao da sakatlanınca Terim’in keyfi iyice kaçtı. İlk planda Donk ile Ahmet Çalık’ı birlikte oynatmayı planlayan Terim’in kulübedeki alternatifi ise 17 yaşındaki Emin Bayram olacak.

Mariano ve Lemina

Diğer taraftan Mariano ve Lemina’dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim’in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi. Mariano ve Lemina’nın oynadıkları mevkilerde alternatiflerinin bulunması nedeniyle böyle bir ihtimalin belirdiği öğrenildi.

(Milliyet)