  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 08:44
  • |
  • Son Güncelleme:

Marcao'nun sakatlığı sonrası Cimbom'da Lemina sürprizi

Marcao'nun sakatlığı sonrası Cimbom'da Lemina sürprizi

Paylaş

Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, savunmasının en önemli ismi olan Marcao’nun sakatlığıyla sarsıldı.

Florya’da önceki gün yapılan idmanda girdiği ikili mücadele sonrası ciddi şekilde sakatlanan Brezilyalı stoperden kötü haber geldi. MR’ı çekilen Marcao’nun sol iç yan bağlarında esneme belirlendi.

Adalesinde ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilen Marcao’nun tedavisi için 4-6 haftalık bir program düzenlenecek. Brezilyalı futbolcu; Çaykur Rizespor (D), Gaziantep, Medipol Başakşehir (D) ve Trabzonspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, yine savunmada görev yapan Luyindama’nın ağır sakatlığı yüzünden aylar önce sezonu kapatması nedeniyle Ryan Donk’u Marcao’nun yeni partneri yapmıştı. Ne var ki Marcao da sakatlanınca Terim’in keyfi iyice kaçtı. İlk planda Donk ile Ahmet Çalık’ı birlikte oynatmayı planlayan Terim’in kulübedeki alternatifi ise 17 yaşındaki Emin Bayram olacak.

Mariano ve Lemina

Diğer taraftan Mariano ve Lemina’dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim’in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi. Mariano ve Lemina’nın oynadıkları mevkilerde alternatiflerinin bulunması nedeniyle böyle bir ihtimalin belirdiği öğrenildi.

(Milliyet)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'den kanatlara çifte bomba

title

Galatasaray'dan flaş transfer! Ağustos'a imzayı atıyor

title

Benfica otobüsüne taşlı saldırıda 2 futbolcu yaralandı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

M10'la yola devam
M10'la yola devam

M10'la yola devam

MESUT Özil, Adidas'ın sponsorluktan ayrılmasını kendi markasını geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirecek.

3 yıllık anlaşma sağlandı
3 yıllık anlaşma sağlandı

3 yıllık anlaşma sağlandı

Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.

Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı
Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı

Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.

Tek seçenek Vedat
Tek seçenek Vedat

Tek seçenek Vedat

Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.

Galatasaray'da Lemina sürprizi
Galatasaray'da Lemina sürprizi

Galatasaray'da Lemina sürprizi

Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.

G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor...
G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor...

G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor...

Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.