Marcao'nun sakatlığı sonrası Ahmet Çalık'ın formayı kapması bekleniyor

Galatasaray'da Marcao'nun sakatlanması ile birlikte gözler de Ahmet Çalık'a çevrildi. Donk'un yanında oynaması için Ahmet Çalık ve genç Emin Bayram alternatifleri bulunan Fatih Terim, Lemina'yı da devşirme olarak stoper bölgesinde kullanmak için hazırlıklarını yaptı.
Koronavirüs nedeniyle 15 Mart-15 Nisan arasında Florya Metin Oktay Tesisleri kapalı kalırken takım 28 Nisan'da toplandı. Ancak bir isim takım arkadaşlarından iki hafta önce mesaiye başladı: Ahmet Çalık!
BU KEZ FORMAYI İSTİYOR
Florya'da oturan 26 yaşındaki oyuncu, evinin tesise yürüme mesafesinde olmasını avantaja çevirdi ve takım halinde evde çalışmalar yapıldığı dönemde bile (15-27 Nisan arası) Florya'ya gelip tek başına çim sahada çalıştı.
Fizik olarak sürekli kendini hazır tutmak isteyen ve sanki Marcao'nun sakatlanacağını önceden gören Ahmet Çalık, Galatasaray'da artık kendini göstermek için de canını dişine taktı. 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen ama Fatih Terim'in gözüne giremeyen 26 yaşındaki oyuncu, bir türlü forma bulamamıştı.
Kendisini hazır tutması nedeniyle ilk 11 yolu daha da açılan Ahmet Çalık, kritik 8 haftada sahaya çıkmak için forma bekliyor.
(Sabah)
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