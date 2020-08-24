Marcao'nun gece yarısı yaptığı paylaşım transfer dedikodularına sebep oldu

TRANSFER YORUMLARINA SEBEP OLDU
Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın Güney Amerikalı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleri ile görüşmesi de akıllarda soru işareti bıraktı.
Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.
Sao Paulo ile sözleşmesini sürpriz şekilde fesheden Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 30 yaşındaki forvetin menajeri, Erdal Torunoğulları'nı arayarak ‘Pato'yu ister misiniz?' diye sordu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu dönüş yapması halinde transfer için devreye girilecek.
Kolombiya ekiplerinden Once Caldas'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Johan Carbonero, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Tekniği, sürati ve kuvvetiyle öne çıkan Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Alper Potuk, Göztepe'ye transfer oluyor.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Alman ekibine ise 600 bin euro önerdi. Transferin bitmesi an meselesi.
TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun Ricardo Quaresma konusunda sessizliğini bozup Portekizli yıldıza transfer teklif ettiklerini doğrulaması heyecana neden oldu.