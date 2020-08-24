Marcao'nun gece yarısı yaptığı paylaşım transfer dedikodularına sebep oldu

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun gece saat 01:00 sularında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunmacının üzgün bir anını paylaşması transfer dedikodularına sebep oldu.

TRANSFER YORUMLARINA SEBEP OLDU



Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın Güney Amerikalı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleri ile görüşmesi de akıllarda soru işareti bıraktı.

Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı.