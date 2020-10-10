Marcao'dan Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası! 'Tokat değil itişmeler oldu'

Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçının 70. dakikasında Sarı-Kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao'nun, Halil Dervişoğlu'nun sert faulü sonrası milli futbolcumuza tokat attığı ve bu gelişme üzerine Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın takımı sahadan çektiği iddia edildi. Halil Dervişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tokat olayını yalanlarken 'itişmeler oldu' dedi.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrası Marcao, Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bir anda saha karışırken Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas 70. dakikada takımı sahadan çekti.



70’TE SAHA KARIŞTI

Ümit Milli Takım ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marcao ve bonservisi Brentford’ta olan Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.

MARCAO TOKAT ATTI!



Galatasaraylı Marcao maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

TOLUNAY KAFKAS TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ!



İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.

Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.

HALİL DERVİŞOĞLU’NDAN YALANLAMA

Öte yandan milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Marcao’nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı.

Dervişoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi.

Bu olay bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim.”