Marcao ve Saracchi'den Cimbom'a iyi haber

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada çalışma yaptı.
Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.