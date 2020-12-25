Marcao, Trabzonspor derbisinde sahada

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Larin'in attığı ve faul gerekçesiyle iptal edilen gole değinen Yalçın, “Daha kafayı vurmadan düdük çaldı. Golü ver, ondan sonra faulse VAR versin” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, deplasmanda 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti yorumlayan başarılı futbolcu, bonservisinin alınması hakkında gelen soruyu da cevapladı.

G.Saray'dan çok sert tepki! 'Bu senaryoyu...'

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayla ilgili açıklama yayımladı. Sarı-Kırmızılılar karara itiraz edeceğini açıklarken “Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır” ifadelerini kullandı.