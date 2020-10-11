Marcao tokat atmadı

AKŞAM

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızının hazırlık maçında Halil Dervişoğlu'na vurduğu iddiası resmen yalanlandı.

Galatasaray, Ümit Milli Takım’la bir hazırlık maçı yapmış ve mücadele 0-0 bitmişti. Bu karşılaşmada Marcao’nun Ümit Milli futbolcu Halil Dervişoğlu’na tokat attığı ve Tolunay Kafkas’ın takımını sahadan çektiği iddia edilmişti. Ancak bu iddia hem Halil Dervişoğlu hem Tolunay Kafkas hem de Galatasaray tarafından yalanlandı.

Halil, “Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi” dedi. Karşılaşmanın erken bitmesinin sebebinin ise şiddetli yağmur olduğu ortaya çıktı. İki takımın hocası fikir birliğine vararak erkenden soyunma odasına gitti.

