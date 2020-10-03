Marcao: Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim

Galatasaray’ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Marcao, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu Rangers karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Fakat elendiğimiz için de üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi’nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler bulunuyor.
Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün saat 14.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.
Fenerbahçe yönetiminin kafasında Papiss Cisse'yle ilgili soru işaretleri vardı ancak teknik direktör Erol Bulut ‘ben ona kefilim' diyerek transferin önünü açtı ve 1+1 yıllık imzalar atıldı.
Galatasaray, Rangers karşısında hayal kırıklığı yaratan Hollandalı Ryan Babel'in menajerine takım bulması mesaji iletildi.
İtalya Ligi Serie A devi Milan, Schalke'de oynayan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldı.