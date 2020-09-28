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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:36
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Marcao Roma'ya imza atıyor! Galatasaray, 15 milyon euro + bonusluk teklife ikna oldu

Marcao Roma'ya imza atıyor! Galatasaray, 15 milyon euro + bonusluk teklife ikna oldu

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İtalyan devi Roma, daha önce 12 milyon euro sunduğu Galatasaray'a Marcao için yaptığı teklifi 15 milyon euro + bonus şeklinde güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içinde son teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor. Cimbom'un scout ekibi, Brezilyalı stoperin yerine 2 alternatifi şimdiden transfer komitesine sundu.

İtalyan ekibi Roma bir süredir Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile yakından ilgileniyor. Serie A ekibi bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Bu hafta içerisinde transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

İLK HEDEF SMALLİNG

Başkent ekibi ilk olarak geçen sezon Manchester United'tan kiraladığı Chris Smalling için girişim yaptı ancak Manu bu transfer için Roma'dan 23 milyon Euro bonservis talep etti. İtalyanlar 30 yaşındaki Smalling için bu rakamı riske etmek istemiyor.

MARCAO VE BASEL'Lİ ALDERETE DE LİSTEDE

Roma yaklaşık 15 milyon Euro transfer bütçesi ayırdığı stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımda hedef Basel forması giyen 24 yaşındaki Paraguaylı Alderete ve Galatasaraylı Marcao.

GALATASARAY'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Marcao için Roma kulübü Galatasaray'a 10 ve 12 milyon Euro'luk teklifler yaptı ancak bu teklifler kabul görmedi. İtalyan ekibi 15 milyon Euro + bonservislerle yeni bir teklif yaptı. Galatasaray'ın bu hafta içinde Marcao ile ilgili Roma'ya olumlu dönüş yapması bekleniyor.

2 ALTERNATİF HAZIR

Galatasaray Marcao'nun yerine 2 alternatif şimdiden hazırladı. Emre Utkucan'ın başında bulunduğu scout ekibi Marcao gibi gelişme gösterecek iki ismi transfer komitesine sundu.

MARCAO GİTMEZSE ZAM YAPILACAK

Galatasaray'dan bu sezon 850 bin Euro kazanan Marcao artan performansı sonrası yönetimden zam talebinde bulundu. Marcao'nun Roma transferi gerçekleşmezse Sarı-Kırmızılı yönetim Marcao'nun sözleşmesini 5 yıl uzatıp Brezilyalı futbolcuya zam yapacak.

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