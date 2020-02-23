Marcao: Hayatımın en mutlu günü

"Alex çok sevdiğim bir futbolcu ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır yenilmediğini biliyordu, ondan dolayı biliyordum ancak bugün seri sona erdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biri ancak havaya girmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak ve son ana kadar şampiyonluk için savaşmaya devam edecek"
Bütün hafta Fenerbahçe'ye çalıştık, en ince ayrıntısına kadar analiz yaptık. Savunma anlamında da çok iyiydik ama daha henüz biten bir şey yok. Bizim için her maç bir final ve son ana kadar devam edeceğiz
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, görevinden istifa etti.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün protokol tribünü karıştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e büyük bir tepki gösterdi.
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.