Marcao: Golden önce bana faul yaptılar

Marcao'nun açıklamaları şu şekilde:

"Rakip forvet vurmadan önce eliyle beni ittiğini hissettim. Bence fauldü. Hakeme söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı. Trabzonspor kendi sahasında iyi oynuyor ama biz de en iyi şekilde maça hazırlandık. Bugün ortaya koyduğumuz ruhtan ötürü arkadaşlarımı kutluyorum. 3 puanı hak ettik ama kazanılmış 1 puan olarak da görebiliriz."