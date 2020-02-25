Marcao derbi zaferinin tarihini koluna dövme yaptırdı

Brezilyalı savunmacı, dövme yaptırdığı anı sosyal medya hesabından paylaştı.
23.02.2020 ?????? @GalatasaraySK pic.twitter.com/pw5WJ1OLpJ— Marcão (@teixeira_marcao) February 25, 2020
UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.
Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan pankart nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.
Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanırken yönetim, yolların ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren ilk isim Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldız teklifi kabul etmezse Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsü de seçenekler arasında.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.