Marcao derbi zaferinin tarihini koluna dövme yaptırdı

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Almanya'da Türklere saldırı!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.