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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 17:14
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  • 25 Şubat 2020 Salı 17:17

Marcao derbi zaferinin tarihini koluna dövme yaptırdı

Marcao derbi zaferinin tarihini koluna dövme yaptırdı

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Galatasaray’ın stoperi Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de gelen Fenerbahçe galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırdı.

Brezilyalı savunmacı, dövme yaptırdığı anı sosyal medya hesabından paylaştı.

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