Marcao 2 yılda değerini yüzde 450 yükseltti

Hürriyet

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, sergilediği performans sonrası değerini adeta katladı. Geldiği dönemde piyasa değeri 2 milyon euro olan başarılı savunmacı, 2 yılda değerini yüzde 450 yükselterek 9 milyon milyon euro seviyelerine yükseltti.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao sergilediği performansla, takımının en kıymetlisi oldu. Geldiği dönemde 2 milyon Euro olan piyasa değerini 2 yılda %450 yükselterek 9 milyon Euro'ya ulaşan 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın devlerinin de radarında...



2018-19 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi G.D. Chavez'den transfer edilen Marcao değerini de katladı. Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim 15 milyon Euro değer biçerken Transfermarkt'ın son güncellemesine göre de Marcao'nun değeri 9 milyon Euro'ya ulaştı.

SÜPER LİG'DEKİ EN YÜKSEK ARTIŞ

İmza attığı gün 2 milyon Euro piyasa değeri olduğu açıklanan oyuncu, geride kalan 2 yılda büyük bir çıkışa geçti. 24 yaşındaki oyuncu için yapılan bir önceki değerlendirmede 5.5 milyon Euro olan değer yine artışa geçerek 9 milyon Euro oldu. Bu yükseliş aynı zamanda Süper Lig'in de en yüksek artışı oldu.

G.Saray yönetimi, sezon başında Roma'nın da talip olduğu oyuncu için 15 milyon Euro isterken Brezilya Milli Takımı'na seçilme ihtimali ile değerini daha da artırması bekleniyor.