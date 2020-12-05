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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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Maradona'nın miras davasında süreç başladı

Maradona'nın miras davasında süreç başladı

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AKŞAM

Maradona'nın mirası için resmi süreç başladı. Varisler, 44 nolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan 62.692/20 nolu dosya kapsamında görülecek davada haklarını alacak.

Diego Armando Maradona’nın ölümünden sonra varisleri miras davasında kozlarını paylaşacak. Arjantin basını mirasçıların net olmaması ve bazı mülklerdeki davalar nedeniyle bunun zor ve zahmetli bir süreç olacağını bildirdi. İtalyan hazinesine 50 milyon dolar vergi borcu bulunan Maradona’nın varlığının 600 milyon doları bulabileceği belirtiliyor.

TOPLAMDA 11 ÇOCUK!

Maradona’nın kanunen kabul ettiği 5 çocuğu var. Kolombiya’da 3 çocuğa da ölmeden önce kendi soyadını vermeyi kabul etmişti. İspanya’da Laura Cibilla’dan 2 çocuğu daha olduğu iddia ediliyor. Ayrıca hakkında 1 babalık davası daha var. Yani toplamda 11 çocuk oldu!.. Bu rakamın artabileceği konuşuluyor. Diğer varislerle, işler arapsaçına dönecek.

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ

Arjantinli efsane futbolcu Maradona’nın her gün aldığı ilaçların listesi de ortaya çıktı. Bu ilaçların çoğunun psikolojik rahatsızlık ve bağımlılık tedavisi için olması dikkat çekti.

KONTEYNERDE SERVET 

Efsane 10 numara Diego Armando Maradona’nın ölümünden sonra değerli eşyaları bir konteynerde tutuluyor. Bunların Dubai’den getirdiği eşyalar, Fidel Castro ve Andrés Calamaro gibi şahsiyetlerden hediyeler ve hayatına dair önemli parçalar olduğu öğrenildi.

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