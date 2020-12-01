Maradona'nın doktorunun evinde ve özel muayenehanesinde arama

Diego Armando Maradona’nın dünya futbolunu yasa boğan vefatı sonrası Arjantin’de tarihi bir soruşturma başlatıldı. Buenos Aires’te efsane futbolcunun doktoru Leopoldo Luque’nin evinde ve özel muayenehanesinde ‘kasıtsız adam öldürme’ ile ‘kişiyi terk etme’ suçlarından aramalar yapıldı.
Polisler, doktor Luque’nin hastalık raporlarına, hastalık geçmişine, doktorun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu. Aramanın ardından doktor Leopoldo Luque bir basın açıklaması yaptı ve hiçbir hatasının olmadığını aktardı. Gözyaşları içinde kameralar önüne geçen Luque, Maradona’nın vefatının doğal bir ölüm olduğunu vurgulayarak, “Maradona benim sadece bir hastam değildi, benim sevdiğim bir arkadaşımdı. Ben Maradona’yı çok seviyordum. Eğer kötülük yapsam bu ölmeden ortaya çıkardı. Ölümü beni çok yıktı. Bu soruşturma daha da yıkıyor. Ölümü doğal bir biçimde oldu. İlk günden itibaren elimden gelen her şeyi yaptım. Tıbbi olarak hiçbir hata olmadı” ifadelerini kullandı.
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