Maradona, koronavirüse yakalandı

Diego Maradona'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, transferin son günüde Kemal Ademi'yi duyurdu.
Serie A takımlarından Juventus, Federico Chiesa'yı, Napoli de Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede bulunmayan Galatasaray'da transfer defteri kapandı.
Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı. Siyah-beyazlılarda son durum: Son gün santrfor transferi gerçekleşmedi, istenmeyen yabancılar elde kaldı, 4 futbolcunun sözleşmeleri dondurulacak.