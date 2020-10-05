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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:12
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Maradona, koronavirüse yakalandı

Maradona, koronavirüse yakalandı

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Diego Maradona'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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