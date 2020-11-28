Maradona için 1 milyon kişi toplandı

AKŞAM

Futbolun efsanesi Maradona'nın son yolculuğundaki izdihama pandemi bile engel olamadı. 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli süper yıldız, sonsuzluğa uğurlandı. Arjantin halkı, Casa Rosada önüne akın etti. Ailesi ise onu küçük bir törenle defnetti...

Ani ölümüyle dünyayı kahreden Maradona’nın naaşı Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada’ya getirilmişti. Yerel basın, dün halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazmıştı. Beklenen de oldu. En az 1 milyon kişi, Maradona için toplandı. Bazı kaynaklara göre ise bir araya gelen insan sayısı 1 milyonun da üzerindeydi. Ancak ailesi, izdihamdan rahatsız oldu ve planlar değişti.

SADECE AİLESİ VE YAKIN ÇEVRESİ



3 gün boyunca başkent Buenos Aires’teki başkanlık sarayı Casa Rosada’da bekletilmesi planlanan ve devlet töreniyle toprağa verilmesi düşünülen Maradona’nın naaşı, sadece bir gün sonra ailesinin isteği üzerine küçük bir törenle Buenos Aires’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bella Vista Mezarlığı’na defnedildi. Diego Armando Maradona’nın cezanesine binlerce kişi akın etti ancak sadece ailesi ve yakın çevresinin katılmasına izin verildi.



BÜYÜK SAYGISIZLIK

Maradona’nın evine gelen görevlilerin cenaze öncesi tabutu açıp fotoğraf çektirmesi, Arjantin’de infial yarattı.



Arajntin'in başkenti Buenos Aires’teki Sepelios Pinier Cenaze Evi’ndeki törende, 3 taşeron çalışan Maradona’nın tabutunu hazırlamakla görevlendirildi. Bu 3 çalışanın Diego Armando Maradona’nın tabutunu açıp fotoğraf çektirmesi, Arjantin’de infial yarattı. Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verildi. Ölüm tehditleri alan Molina’nın Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedildi.



YEMEĞİ YARIM KALDI

Maradona'nın ölümünün ilgisizlikten kaynaklandığı iddia ediliyor. Avukatı, ölümünden 12 saat önce Maradona’nın yanında hiçbir sağlık personeli bulunmadığını bildirdi. Efsane futbolcunun evinde yarım kalan bir sandviç bulundu.



SERVETİNİ BAĞIŞLADI

Maradona'nın ölmeden önce 100 milyon dolarlık mirasını bağışlama kararı verdiği öğrenildi. Bağışın nereye gideceği henüz belli değil. Ancak Arjantin yasalarına göre ailesinin mirastan 3’te 2 pay alma hakkı var.



NAPOLI'DE ANMA

Maradona'nın ölümü uzun yıllar top koşturduğu İtalya’nın Napoli kentinde büyük üzüntüyle karşılanırken, Napolililer San Paolo Stadı’nda efsane oyuncuyu andı. Stat kapısına “Diego Armando Maradona” levhası asıldı.

KUPANIN ADI DEĞİŞTİ

Arajntin Futbol Federasyonu, Arjantin Lig Kupası’nın ismini değiştirdi. Copa Liga Profesional olan turnuvanın adının bundan böyle “Diego Armando Maradona Kupası” olacağı açıklandı.



"YENİLİNCE ARARDI"

Tottenham Teknik Direktörü Mourinho, “Maradona beni kazanınca değil, her zaman mağlubiyetlerin ardından arardı. Bana hep, ‘Unutma, en iyisi sensin’ derdi. Onu özleyeceğim.” dedi.



"BİZDE YAS OLMAZ"

Platini, “Fransa’da Zidane ya da ben ölsem 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini sanmıyorum. Ama Arjantin Maradona için bunu yaptı.” ifadelerini kullandı.

