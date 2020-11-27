'Maradona doktor hatası sebebiyle vefat etti'

Bu iddiayı Arjantinli gazeteci Martin Lemos, "Maradona'nın yanlış uygulamadan dolayı öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı. Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan tıp görevlileri bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece öldüğünü belirttiler." dedi.
A Spor'un canlı yayınına bağlanan Arjantinli gazeteci Martin Lemos, Maradona'nın ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Lemos, "Doktorunun yapmış olduğu yanlış uygulamadan öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı tarafımıza. Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan kişiler bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece ölmüş olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
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