'Maradona doktor hatası sebebiyle vefat etti'

Arjantin futbolunun efsane ismi, özellikle İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazınan Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Maradona'nın ölümü sonrası olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Bu iddiayı Arjantinli gazeteci Martin Lemos, "Maradona'nın yanlış uygulamadan dolayı öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı. Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan tıp görevlileri bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece öldüğünü belirttiler." dedi.

A Spor'un canlı yayınına bağlanan Arjantinli gazeteci Martin Lemos, Maradona'nın ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Lemos, "Doktorunun yapmış olduğu yanlış uygulamadan öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı tarafımıza. Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan kişiler bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece ölmüş olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.