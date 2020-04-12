Maradona: Bana para vermeyin

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Maradona, şu anda Gimnasia La Plata Kulübü'nde Teknik Direktör olarak çalışıyor

AKŞAM

Koronavirüs sebebiyle her yerde “Kesinti” haberleri dolaşırken, Maradona’dan alkışlanacak bir açıklama geldi. Diego, yönetime, “Birçok insanın yaşamak için bu maaşa ihtiyacı var. Ben almasam da olur. Durumum yeterince iyi. Kulüp çalışanlarının paralarını ödeyin” diyerek ilk adımı attı. Bazı futbolcuların da maaşlarında indirime gitmesi bekleniyor.