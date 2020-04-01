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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:21
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:21

Maracana Stadı koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor

Maracana Stadı koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana Stadı'nda Kovid-19 hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı aktarıldı.

Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana Stadı ile birlikte Rio de Janeiro'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şu ana kadar 5 bin 812 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti.

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