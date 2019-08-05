Manuel Fernandes'in menajerinden itiraf: Süper Lig'den ilgi var

"BAŞKA BİR TAKIMDA..."
Lokomotiv ile yeni kontrat için görüşmelerin tıkandığını açıklayan Barbosa, "Son zamanlarda Lokomotiv ile bir görüşmemiz olmadı. "Son zamanlarda Lokomotiv ile bir görüşmemiz olmadı. Fernandes'in kariyerine başka bir takımda devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye, Çin ve Suudi Arabistan'dan ilgi var" dedi.
5 sezon önce Beşiktaş'tan Lokomotiv Moskova takımına transfer olan 33 yaşındaki Portekizli futbolcu, takımıyla olan sözleşmesinin bitmesinin ardından başka bir takımla anlaşamamıştı.
Manuel Fernandes, geçen sezon Lokomotiv formasıyla 20 lig maçına çıkarken 4 gol ve 5 asist üretmişti.
(Sporx)
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