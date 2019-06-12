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  • Manuel Fernandes'in menajerinden açıklama: Sarı-Kırmızılı formayı severek giyer
12 Haziran 2019 Çarşamba 13:37 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:39

Manuel Fernandes'in menajerinden açıklama: Sarı-Kırmızılı formayı severek giyer

Manuel Fernandes'in menajerinden açıklama: Sarı-Kırmızılı formayı severek giyer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin ilgilendiği Manuel Fernandes'in menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Portekizli yıldızın Türkiye haklarını elinde bulunduran Tamer Özçam, "Şartlar oluşursa Fernandes sarı kırmızılı formayı severek giyer" dedi.

33 yaşındaki futbolcunun Türkiye yetkisini elinde bulunduran menajer Tamer Özçam, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin çok büyük marka ve büyük kulüp olduğunu dile getiren Özçam, "Şartlar oluşursa Fernandes sarı-kırmızılı formayı severek giyer" dedi.

Fernandes'in 30 Haziran tarihi itibarıyla Lokomotiv Moskova'dan bonservisini alacağını belirten Özçam, "İstanbul'dan da bir kulüp Fernandes'le ciddi şekilde ilgileniyor. Göztepeli taraftarların birçoğu Fernandes'i sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutmuş. Açıkçası Manuel bu kadar yoğun ilgiye sevindi ve de şaşırdı. Fernandes Türkiye'yi yakından tanıyor ve bu ülkeyi çok seven biri. Zaten kalitesi de ortada" diye konuştu.

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